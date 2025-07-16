В Кремле пригрозили ядерным ударом по Украине: что нервирует Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков пригрозил положениями ядерной доктрины РФ, по которой Россия может использовать ядерное оружие. Это должно случится в том случае, если ядерные государства будут передавать оружия неядерным странам для атак по РФ, в частности Украине.

В Кремле озвучили ядерные угрозы Украине

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что все положения ядерной доктрины России до сих пор действуют. В частности, относительно решений ядерных стран "подуживание неядерных" государств.

"Ядерная доктрина действует – соответственно, все ее положения действуют. Это один из основных документов", — сказал Песков.

Таким образом, Песков прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа послать больше оружия Украине для войны против России. Ожидается, что европейские страны НАТО будут покупать оружие в Соединенных Штатах и распределять его в Украине. Американский лидер дал Путину 50 дней для начала процесса мирного урегулирования войны в Украине и пригрозил санкциями против России, в частности, вторичными для тех стран, которые покупают российскую нефть.

В ноябре 2024 года вышла обновленная редакция ядерной доктрины России, в которой прописано, что "агрессию" против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Сам Путин заявлял, что Россия может использовать против Украины ядерное оружие, если украинские силы сбросят "грязную бомбу" на российской территории. По словам российского диктатора, ответ Москвы может быть катастрофическим для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что означают угрозы Путина использовать ядерное оружие против Украины.

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