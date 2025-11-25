logo

BTC/USD

87703

ETH/USD

2939.71

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле приняли жесткие ограничения: какой выбор оставили россиянам
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле приняли жесткие ограничения: какой выбор оставили россиянам

Власти РФ уже решили будущее собственных граждан

25 ноября 2025, 17:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Правительство России одобрило перечень специальностей, для которых будет ограничен прием абитуриентов в вузы страны на платной основе.

В Кремле приняли жесткие ограничения: какой выбор оставили россиянам

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в список вошли 42 направления подготовки. Так что россиянам ограничат вступление среди прочего на следующие специальности: архитектура, нефтегазовое дело, экономика, менеджмент, филология, журналистика и т.д. Кроме того, ранее вузам РФ уже запретили набирать на платные места абитуриентов, у которых средний балл единого государственного экзамена ниже 50-ти.

В России такие решения объясняют реализацией поручения российского лидера Владимира Путина относительно повышения качества платного приема в российские университеты. Впрочем, настоящая цель таких нововведений – ограничить доступ молодых россиян к высшему образованию.

"Кремль целенаправленно внедряет такую политику, чтобы направить как можно больше молодых людей в армию или на получение рабочих специальностей, востребованных на предприятиях ВПК. Для продолжения агрессивных войн российским властям нужно малообразованное общество, максимально уязвимое к агрессивной пропаганде", — сказал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России не скрывают истинных намерений относительно Украины. Российские пропагандисты рассказывают о планах захватчиков по дальнейшей судьбе Украины.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что Z-пропаганда уже рассказывает о "послеукраинской Украине" — планируют и запрет на язык, и смену названий, и карательную психиатрию. В Центре отметили, что "псевдоинтеллектуал" Дугин уже открыто описывает мир, в котором Украины не существует.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02t9P1XFQCPipb6P9CG6cGthpJhP4keNumxJfLbrMwdfuTJUHYn6xNYY8PPUmnhMocl
Теги:

Новости

Все новости