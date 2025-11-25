В Кремлі ухвалили жорсткі обмеження: який вибір залишили росіянам

Уряд Росії схвалив перелік спеціальностей, для яких буде обмежено прийом абітурієнтів до вишів країни на платній основі.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що до списку увійшли 42 напрями підготовки. Тож росіянам обмежать вступ серед іншого на наступні спеціальності: архітектура, нафтогазова справа, економіка, менеджмент, філологія, журналістика тощо. Крім того, раніше вишам РФ уже заборонили набирати на платні місця абітурієнтів, у яких середній бал єдиного державного екзамену нижчий за 50.

В Росії такі рішення пояснюють реалізацією доручення російського лідера Володимира Путіна щодо “підвищення якості платного прийому в російські університети”. Втім, справжня мета таких нововведень — обмежити доступ молодих росіян до вищої освіти.

“Кремль цілеспрямовано впроваджує таку політику, щоб спрямувати якомога більше молодих людей в армію або на отримання робочих спеціальностей, затребуваних на підприємствах ВПК. Для продовження агресивних воєн російській владі потрібне малоосвічене суспільство, максимально вразливе до агресивної пропаганди”, — резюмували аналітики Центру.

