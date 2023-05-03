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В Кремле признали, что Украина атаковала резиденцию Путина

В пресс-службе президента россии заявили, что Украина ночью якобы пыталась нанести удар по Кремлю

сегодня, 15:08
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские беспилотники "пытались нанести удар" оп кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили в пресс-службе Кремля, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

В Кремле признали, что Украина атаковала резиденцию Путина

Кремль. Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента, сообщил Кремль. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", – говорится в сообщении.


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РосСМИ сообщают, что Путин не пострадал, других пострадавших и материального ущерба тоже нет. Также они утверждают, что "в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы (летательные) аппараты были выведены из строя".

В Кремле также отметили, что "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".

Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:44

Тобто центри прийняття рішень російських лузерів атакують, а в них тільки Медведєв погрожувати може, наклюкавшись Беяри.


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