В Кремле произошла "война кланов": на кого "наехал" Путин

Обращение наемника из Сербии Деяна Берича к главе Кремля Владимиру Путину относительно негативного отношения к прибывшим воевать на стороне российских захватчиков сербским наемникам — это наезд секретаря Совбеза Николая Патрушева и руководителя оборонного ведомства Сергея Шойгу на "заместителя Путина" — "заместителя Путина". Перед этим Владимир Путин публично "наехал" на Патрушева и Шойгу по причине проблем на коммунальной инфраструктуре в Подмосковье и ситуации с "Фондом защитников Отечества". Об этом сообщают представители американского Института изучения войны.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении ISW говорится, что заявление снайпера из Сербии Деяна Берича к хозяину Кремля появилось не просто так. Она говорит о том, что "между некоторыми российскими силовиками в ближайшем окружении Путина вспыхнула "война кланов".

Как утверждают аналитики, обращение Берича говорит о наезде Шойгу и Патрушева на Сечина – фактического заместителя Путина.

"Обращение Берича, вероятно, является частью широко обсуждаемых информационных атак против группы российских блоггеров, независимых и открыто критикующих Министерство обороны (МО) России, эти информационные атаки являются частью организованной кампании против командования НДС и их покровителей. Источник утверждал, что обращение Берича являлась частью ответной атаки, совершенной от имени фракций секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и министра обороны Сергея Шойгу в Кремле, против фракции Игоря Сечина — "фактического заместителя" Путина и генерального директора государственной нефтекомпании "Роснефть", — предполагают представители американского.

Они отмечают, что представители группировки Сечина до этого публично атаковали представителей группы Патрушева, говоря о проблеме с поставкой яиц в Россию. Сын Патрушева Дмитрий является управляющим Министерства сельского хозяйства РФ.

Также группы Шойгу и Патрушева "атаковал" и сам хозяин Кремля, который критиковал их по поводу имеющихся проблем и их не решению на объектах коммунальной инфраструктуры Московской области и "Фонда защитников Отечества".

Как утверждают аналитики ISW, представители кремлевских группировок имеют цель дискредитировать друг друга в глазах Путина, чтобы получить новые назначения после "выборов президента".

Еще один источник сообщил, что первый заместитель председателя ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев одобряет обращение Берича, чтобы привлечь внимание Путина на проблему с обеспечением военных на фоне сплетен относительно его возможной отставки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин прибег к неожиданному шагу, чтобы увеличить численность армии РФ в Украине