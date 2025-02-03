Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на идею провести выборы в Украине во время войны. По его словам, в Кремле считают, что важно провести выборы в Украине, так как якобы они "придадут легитимность" руководству страны.

Дмитрий Песков

"Конечно, сама идея проведения выборов в Украине с точки зрения легитимизации руководства важная. Но понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что важно провести выборы в Украине уже в этом году. Идея американцев состоит в том, что уже новое руководство Украины должно подписать мирные соглашения с Россией. При этом, категорически против этого плана выступают эксперты. Они даже называют эту идею "планом Б" кремлевского диктатора Владимира Путина, ведь выборы во время войны расколют сообщество. Помимо этого, такие выборы не будут легитимными и демократичными, что позволит в последствии говорить о том, что власти в Украине избраны незаконно.

Впрочем, не все в России открыто говорят о том, что именно Кремль заинтересован в проведении выборов в Украине. В частности, Служба внешней разведки РФ утверждает, что РФ в этом вопросе вообще ни при чем, а выборов в Украине на самом деле якобы хотят страны члены НАТО. Якобы таким образом они хотят избавиться от президента Владимира Зеленского, который не хочет идти на мир с Россией.

Кроме того, российская разведка также утверждает, что в рамках этой кампании планируется обнародование "финансовых схем" якобы с участием Зеленского и его окружения, включая якобы хищение средств, предназначенных для закупки боеприпасов, на сумму более 1,5 миллиарда долларов. Кроме этого, Москва выдвинула очередные бездоказательные обвинения в "манипуляциях" с финансированием украинских военных, а также продаже западной военной техники третьими странами.



