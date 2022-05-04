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В Кремле прокомментировали информацию о мобилизации и объявлении войны 9 мая

В Кремле говорят, что не будут объявлять 9 мая войну Украине

4 мая 2022, 14:50 comments2197
Автор:

Кравцев Сергей
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В России назвали чушью информацию о том, что 9 мая президентом России Владимиром Путиным может быть объявлена массовая мобилизация и объявлена война Украине. К такой информации, которая распространяется в некоторых СМИ, не стоит относиться серьёзно. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналистам. Слова Пескова передает российский "РБК". 

В Кремле прокомментировали информацию о мобилизации и объявлении войны 9 мая

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Это не правда, это чушь", – заявил весьма лаконично Песков. 

При этом рупор Кремля добавил, что такие сообщения не стоит воспринимать всерьёз и к ним не стоит прислушиваться. На уточняющий вопрос журналистов, есть ли какая-то вероятность того, что 9 мая Кремль объявит войну Украине Песков ответил, что никакой вероятности не существует и кроме как чушью такие заявления не назовёшь. 

Здесь стоит отметить, что перед тем, как начать полномасштабное вторжение в Украину все спикеры Кремля, включая того же Дмитрия Пескова, в один голос заявляли, что Россия никогда не нападёт на Украину и данные западных разведок о том, что Москва готовится вторгнуться и оккупировать всю территорию Украины – не более, чем выдумки и провокации. Но 24 февраля, как показала уже история, предупреждения Запада не были напрасны. Россия вторглась в Украину и фактически начала против нашего государства полномасштабную войну. Как будет теперь – покажет время совсем скоро.

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Источник: https://www.rbc.ru/politics/04/05/2022/627251db9a794708c1f93f98?from=from_main_1
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