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В Кремле прокомментировали информацию об уходе россиян из Запорожской АЭС

У Путина отрицают, что российские военные готовятся покинуть Запорожскую АЭС

сегодня, 13:32
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Автор:

Лиля Воробьева

В Москве отрицают информацию о том, что находящиеся на Запорожской АЭС российские военные собирают покинуть объект. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

В Кремле прокомментировали информацию об уходе россиян из Запорожской АЭС

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Не нужно искать каких-либо признаков там, где их нет и быть не может", — сказал Песков, отреагировав на недавний тезис президента НАЭК "Энергоатома" Петра Котина о подготовке кафиров к уходу из Запорожской АЭС.

Отметим, что "Комментарии" писали о происходящем на Запорожской АЭС . Военнослужащие РФ уйдут из Запорожской АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к российским границам РФ. Об этом заявил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Аналитики ISW также отмечают, что в российском информационном пространстве теряют веру в способность оккупационных войск удерживать ключевые районы на западе Запорожской области. Между тем, в назначенной РФ "администрации" Энергодара заявляют, что и ЗАЭС, и город остаются под контролем России. Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассуждает, что Намерения россиян покинуть территорию Запорожской АЭС будут принимать конкретные формы одновременно с активным продвижением наших военных на Кинбурнской косе, которая, по факту, уже и является Левым берегом Херсонской области . Продвижение по этой территории приближает наших военных к возможности полного огневого контроля всех логистических цепочек из оккупированного Крыма в сторону оккупированных районов Херсонской и Запорожских областей. По словам политтехнолога, бойца спецподразделения "Хорт" Александра Кондратенко, если посмотреть на карту боевых действий, становится понятно, что россияне могут уйти из Энергодара, оставив, в частности, Запорожскую АЭС, только в том случае, если ВСУ начнут движение сначала на Токмак, а затем на Мелитополь.

 



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Источник: https://t.me/rbc_news/63736
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