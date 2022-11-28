В Кремле прокомментировали информацию об уходе россиян из Запорожской АЭС

"Не нужно искать каких-либо признаков там, где их нет и быть не может", — сказал Песков, отреагировав на недавний тезис президента НАЭК "Энергоатома" Петра Котина о подготовке кафиров к уходу из Запорожской АЭС.

Отметим, что "Комментарии" писали о происходящем на Запорожской АЭС . Военнослужащие РФ уйдут из Запорожской АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к российским границам РФ. Об этом заявил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Аналитики ISW также отмечают, что в российском информационном пространстве теряют веру в способность оккупационных войск удерживать ключевые районы на западе Запорожской области. Между тем, в назначенной РФ "администрации" Энергодара заявляют, что и ЗАЭС, и город остаются под контролем России. Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассуждает, что Намерения россиян покинуть территорию Запорожской АЭС будут принимать конкретные формы одновременно с активным продвижением наших военных на Кинбурнской косе, которая, по факту, уже и является Левым берегом Херсонской области . Продвижение по этой территории приближает наших военных к возможности полного огневого контроля всех логистических цепочек из оккупированного Крыма в сторону оккупированных районов Херсонской и Запорожских областей. По словам политтехнолога, бойца спецподразделения "Хорт" Александра Кондратенко, если посмотреть на карту боевых действий, становится понятно, что россияне могут уйти из Энергодара, оставив, в частности, Запорожскую АЭС, только в том случае, если ВСУ начнут движение сначала на Токмак, а затем на Мелитополь.