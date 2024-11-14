Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Кремль еще не имел контактов с администрацией президента США Дональда Трампа.

Дмитрий Песков

Тем не менее, Песков заявил, что повестка потенциальных острых вопросов для обсуждения обширна.

"Пока рано говорить о надеждах. Контактов пока не было", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, есть ли надежда, что с приходом к власти Трампа будут сняты визовые ограничения со стороны США для россиян, работающих в ООН.

"Это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно", — заявил Песков.

Кроме того, спикера диктатора спросили, следят ли в Кремле за процессом формирования администрации Трампа.

"Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но, поверьте, это не является нашим главным приоритетом", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД страны-агрессора России Сергея Лавров заявил, что не считает заслуживающими внимания слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он может прекратить войну в Украине за одни сутки. Помимо этого, он раскритиковал все мирные инициативы от республиканцев, которые касаются урегулирования военного конфликта в Украине. Более того, он даже назвал их такими себе "Минскими договоренностями", которые выглядят даже "еще хуже". Как считают эксперты, такие заявления могут свидетельствовать о том, что во время разговора Трампа и Путина, которого "не было", диктатор не услышал того, что хотел.



