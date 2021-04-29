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В Кремле прокомментировали нынешнюю ситуацию на Донбассе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что ситуация у линии разграничения до сих пор очень напряженная

29 апреля 2021, 16:07
Автор:

Вечканова Елена

Большинство украинцев с нетерпением ждут момента, когда прекратится война на востоке Украины. Однако российские боевики продолжают регулярно нарушать режим тишины. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, нынешнее напряжение на Донбассе превышает норму, сообщает пропагандистский ресурс "РИА-Новости".

В Кремле прокомментировали нынешнюю ситуацию на Донбассе

Песков заявил о "напряжении" на Донбассе. Фото: РИА-Новости

Отметим, что в Кремле вину за любое обострение у линии разграничения по-прежнему перекладывают на украинскую сторону. Песков утверждает, что представителей так называемых "Л-ДНР" "провоцируют" на огневой ответ украинские военные.

По мнению чиновника, именно представители Вооруженных Сил Украины постоянно обстреливают позиции якобы "повстанцев" Донбасса. Повторяя наративы пророссийской пропаганды, Песков говорит, что это влечет за собой постоянные человеческие жертвы.

Отметим, что Дмитрий Песков не опроверг вероятности полноценной войны с Украиной — из-за недавней эскалации конфликта у линии разграничения. При этом спикер Кремля утверждает, что российская сторона якобы не хочет рассматривать "военный потенциал" в решении этой непростой ситуации.

Также Песков во время своего общения с журналистами выразил надежду, что боевые действия на Донбассе возобновляться не будут, назвав их "сумасшествием".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, о чем Владимир Путин готов поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Также о вероятной встречи глав украинского и российского государств отозвались в Ватикане. Что именно говорят представители Папы Римского, можно узнать в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, как эксперты оценивают шансы на объявление пасхального перемирия у линии разграничения на Донбассе. 


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Источник: https://ria.ru/20210429/peskov-1730505867.html
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