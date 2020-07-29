В Кремле прокомментировали объятия Путина с больным COVID-19 Лукашенко

В Кремле прокомментировали заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он перенес коронавирус "на ногах". Об этом пишет "Сегодня".

"Нам об этом не было известно", – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как известно, президент РФ Владимир Путин дважды в июне встречался с Александром Лукашенко: 24 июня на Параде Победы в Москве и 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

На вопрос о состоянии здоровья российского лидера Песков заверил: "У нашего президента со здоровьем все нормально".

Он добавил, что Путин продолжает свой рабочий график.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что переболел коронавирусом. Об этом он сообщил на встрече с военными.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", — заявил он на встрече с руководством и сотрудниками ведомств системы обеспечения нацбезопасности в одной из частей внутренних войск МВД.

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