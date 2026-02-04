В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби о войне Украины

Кремль не планирует публично сообщать о результатах нового раунда переговоров по урегулированию войны в Украине, которые должны пройти в Абу-Даби. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя подготовку к встречам с участием России, США и Украины в ОАЭ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга получил вопрос о трехсторонней встрече в Абу-Даби. По его словам, Москва сегодня не будет делать заявлений по переговорам Украины, США и РФ.

"Ждать сообщения пока не нужно. Мы не планируем каких-либо сообщений", — сказал Песков.

По его словам, время начала консультаций определяется непосредственно делегациями на месте в зависимости от их готовности. При этом в Кремле отметили, что Москва благодарна американской стороне за усилия, направленные на поиск путей "украинского урегулирования".

Новый раунд переговоров в Абу-Даби намечен на 4-5 февраля. По словам спикера Кремля, российскую делегацию будет представлять тот же состав, который принимал участие в предыдущих встречах 23-24 января.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в ходе переговоров стороны обсудят предложения, которые российская сторона сформулирует после консультаций с Владимиром Путиным.

В Белом доме также подтвердили участие американских представителей в переговорах в Абу-Даби. Это будет Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

