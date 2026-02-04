Рубрики
Slava Kot
Кремль не планує публічно повідомляти про результати нового раунду переговорів щодо врегулювання війни в Україні, які мають відбутися в Абу-Дабі. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи підготовку до зустрічей за участю Росії, США та України в ОАЕ.
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел
Дмитро Пєсков під час брифінгу отримав питання щодо тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. За його словами, Москва сьогодні не буде робити заяв щодо переговорів України, США та РФ.
За його словами, час початку консультацій визначається безпосередньо делегаціями на місці, залежно від їхньої готовності. При цьому в Кремлі зазначили, що Москва вдячна американській стороні за зусилля, спрямовані на пошук шляхів "українського врегулювання".
Новий раунд переговорів в Абу-Дабі запланований на 4-5 лютого. За словами речника Кремля, російську делегацію представлятиме той самий склад, який брав участь у попередніх зустрічах 23-24 січня.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що під час переговорів сторони мають обговорити пропозиції, які російська сторона сформулює після консультацій із Володимиром Путіним.
У Білому домі також підтвердили участь американських представників на переговорах в Абу-Дабі. Це буде Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.
