У Кремлі прокоментували переговори в Абу-Дабі щодо війни України

Кремль не планує публічно повідомляти про результати нового раунду переговорів щодо врегулювання війни в Україні, які мають відбутися в Абу-Дабі. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи підготовку до зустрічей за участю Росії, США та України в ОАЕ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу отримав питання щодо тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. За його словами, Москва сьогодні не буде робити заяв щодо переговорів України, США та РФ.

"Чекати на повідомлення поки не потрібно. Ми не плануємо якихось повідомлень", — сказав Пєсков.

За його словами, час початку консультацій визначається безпосередньо делегаціями на місці, залежно від їхньої готовності. При цьому в Кремлі зазначили, що Москва вдячна американській стороні за зусилля, спрямовані на пошук шляхів "українського врегулювання".

Новий раунд переговорів в Абу-Дабі запланований на 4-5 лютого. За словами речника Кремля, російську делегацію представлятиме той самий склад, який брав участь у попередніх зустрічах 23-24 січня.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що під час переговорів сторони мають обговорити пропозиції, які російська сторона сформулює після консультацій із Володимиром Путіним.

У Білому домі також підтвердили участь американських представників на переговорах в Абу-Дабі. Це буде Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

