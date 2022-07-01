В Кремле прокомментировали послание от Зеленского

Приехавший в Москву президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал президенту РФ Путину послание от украинского президента Зеленского, с которым ранее он общался в Киеве. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Путина Дмитрия Песков, как отреагировал сам Путин на послание и о чем в нем шла речь. Песков заявил, в привезенном президентом Индонезии после посещения Украины послании речь не идет о каком-то письменном обращении. Оно имело устный формат.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

При этом главный рупор Кремля отказался раскрывать подробности этого послания, а также говорить, как Путин отреагировал на него.

В свою очередь президент Индонезии по прибытию в Москву заявил представителям масс-медиа, что он, как и обещал Зеленскому, послание передал и предложил свои услуги для того, чтобы встреча двух лидеров состоялась как можно скорее.

В Офисе президента и вовсе очень лаконично ответили относительно тайного послания. Так пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил, что президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях.

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