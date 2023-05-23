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В Кремле прокомментировали "прорыв" в Белгородской области

Так называемый прорыв границы в Белгородской области вызвал "глубокую обеспокоенность" Кремля

сегодня, 12:52 comments1692
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Автор:

Кравцев Сергей

В Кремле считают, что к прорыву границы в Белгородской области причастна "украинская ДРГ". Сегодня произошедшее вызывает глубокую обеспокоенность и требует от России еще больших усилий. Так называемая "военная спецоперация" продолжается, чтобы не допускать такого впредь. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

В Кремле прокомментировали "прорыв" в Белгородской области

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Отвечая на вопрос об этнических русских в составе напавшей на Белгородскую область "ДРГ" главный рупор Кремля ответил, что "надо исходить из того, что все они – украинские боевики".


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Также Дмитрий Песков заявил, что российские власти не считают необходимым проводить спецзаседание Совбеза по ситуации в Белгородской области, потому как ближе к концу недели состоится заседание, которое было запланировано еще раньше. 

Читайте также на портале "Комментарии" — 22 мая легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК), сформированные из российских добровольцев, противостоящих путинскому режиму, вошли на территорию Белгородской области РФ и начали там боевые действия. В Кремле после долгого молчания отреагировали на происходящее традиционно – в стиле "всё под контролем", "паники нет". О чем говорит происходящее на Белгородщине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские власти признали – границу в Белгородской области не контролируют. В Белгородской области продолжается "контртеррористическая операция" против вооруженных групп.




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Источник: https://t.me/rian_ru/203472
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