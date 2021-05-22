В Кремле прокомментировали санкции Украины в отношении телеканалов РФ

В Кремле считают, что решение Киева о введении санкций против российских телеканалов и компаний не лежит в плоскости подготовки к саммиту президентов Украины и РФ.

В РФ прокомментировали масштабные санкции Украины. Фото: РИА-Новости

Об этом со ссылкой на заявление представителя российского лидера Дмитрия Пескова, сообщает "ТАСС".

"Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов", — заявил Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против российских телеканалов и компаний. Санкции предполагаются на три года в отношении 138 компаний, среди которых российские телеканалы и предприятия, в частности "Первый канал", НТВ, "Звезда", ТНТ, "Россия-1", "Россия-24" и др.

Ограничения предусматривают, в частности, блокирование активов, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на въезд и ограничение торговых операций.

Как сообщали ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 14 мая 2021 года о применении санкций в отношении сотен физических и юридических лиц. Об этом говорится в указе главы государства.

Согласно приложению к документу, под максимальные санкции Украине попали главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также глава оккупационной администрации РФ в Крыму Сергей Аксенов. Ограничительные меры, в частности блокировка активов и предотвращение вывода капиталов за границу Украины в отношении этих лиц введены бессрочно. Также блокированию подлежат десятки веб-ресурсов, связанных с этими персонами. Всего под санкции попали 674 человека, среди которых граждане России, Чечни, Грузии, Молдовы, Узбекистана. К большинству из них санкции применены бессрочно, к некоторым — сроком на три года.

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