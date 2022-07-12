В Кремле прокомментировали возможность возобновить переговоры с Украиной

Несмотря на отчаянные заявления спикеров Кремля о том, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной по прекращению боевых действий, теперь у Путина кардинально сменили мнение. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас даже нет речи о том, чтобы мирный переговорный процесс был возобновлен. Как передает портал "Комментарии", заявление Пескова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

Отметим, ранее Москва критиковала официальный Киев за отказ продолжать мирные переговоры. В Кремле обвинял Запад в давление на Украину и в подстрекательстве отказывать мирным путем решить конфликт.

Между тем в Офисе президента Украины откровенно заявляли, что мирные переговоры могут быть возобновлены только в том случае, когда Москва прекратить наступление своих войск в Украине, а также отведет свою армию на те позиции, которые она занимала до 24 февраля, когда и произошло полномасштабное российское вторжение. Кроме того, на Банковой отмечали, что Украина должна иметь за столом приговоров сильные позиции, а пока этого нет и продолжается горячая фаза войны – нет смысла в переговорах.

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