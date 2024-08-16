В Кремле прямо сейчас идут болезненные для Путина торги: что и кто у него требует

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко снова работает ретранслятором диктатора Владимира Путина, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий и добавляет, что Путин снова хотел бы переговоров.

Владимир Путин

"Но если попросит сам – то будет лохом, а если так "тонко" намекнет и о переговорах будут просить его – тогда лохи Запад и Украина. Это у них будет позиция просителя, более слабого, того, кто готов к большим уступкам", — отмечает эксперт.

При этом он обращает внимание на то, что Россия еще и впервые за всю войну сама инициировала обмен пленными (на фоне массового захвата в плен россиян – срочников, контрактников, тиктокеров, вертухаев – на Курщине). Так что даже при демонстративном падении интереса к "СВО" (это уже интересует только одного россиянина из 5-х) кадры со скамьями, колоннами и штабелями пленных произвели достаточное впечатление, говорит Голобуцкий.

Плюс, добавляет эксперт, качественно отрабатывают вглубь России спецподразделения СБУ и ГУР: для россиян практически до Урала война уже не "где-то там", а у них дома. По словам эксперта, они слушают взрывы, прислушиваются к стрекотанию дронов, смотрятся зарева пожаров и взрывов, провожают глазами к земле самолеты с дымными хвостами. Теперь, добавляет эксперт, им страшно, а не радостно, что они снова на кого-то напали и убивают.

При этом Голобуцкий считает, что никаким мятежом и свержением Путина это не обернется – это русские. Но очевидно, что под это дело из Путина начали тянуть гораздо больше денег и полномочий спецслужбы, добавил он.

"Вероятно, прямо сейчас где-то идет подковерный торг Бортникова и коллег с царем. И это вдобавок к традиционной немалой дани тиктокерам Кадыр-Юрту, которые с начала Великой войны и санкционного давления еще и подгребают под себя все больше столичных бизнесов и имущества. Вероятно, торг действительно максимально неприятен для Путина, если он так зарядил Лукашенко", — говорит эксперт.

По его мнению, вряд ли Путин не понимает: захват ВСУ больших территорий Курщины или Белгородщины, содержание ВСУ этих территорий в течение месяцев — не захват и неспособность удержать, это мало на что повлияет в глобальном плане. Решающим стал факт, что россияне не осилили выпять ВСУ из Курской области в течение суток.

"Прецедент зафиксирован в любом случае. Различное развитие событий окажет влияние на конкретные пункты глобального торга, но не на сам торг, к которому обстоятельства принуждают Путина", — считает Голобуцкий.

Кроме того, по его словам, к негативным факторам в плане глобальной позиции РФ, кроме массового плена и потере контроля над территориями, добавилась еще и демонстрация отсутствия у Кремля "красных линий". Следовательно, в сложившихся условиях Россия будет выходить на переговоры уже с минимум трижды ослабленными позициями.

"И, вероятно, такого будет больше. В частности, потому что в США выборы. Возможно, Путин засуетился, потому что ожидает, что затягивание с переговорами будет ослаблять стартовые позиции торга РФ с каждой неделей. То есть ситуация стала зеркальной до того, на что рассчитывал Путин с осени 2022 и до этого августа", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Путину, очевидно, врут по поводу ситуации в Курской области.



