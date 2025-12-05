Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продолжит так называемую "специальную военную операцию", если не удастся добиться поставленных целей мирным путем. По его словам, российские войска демонстрируют хорошую динамику, и Кремль готов действовать радикально, чтобы защитить свои интересы в случае невозможности дипломатического решения.

Фото: из открытых источников

Песков подчеркнул, что позиция России осталась неизменной даже после саммита президентов США и РФ на Аляске. В то же время, он отметил, что Москва открыто настроена на гибкий подход и готова работать над потенциальными компромиссами. В частности, Россия заинтересована в рассмотрении документа, подготовленного командой бывшего президента США Дональда Трампа.

Тем временем в Женеве 23 ноября начались переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану для завершения войны России против Украины. Украинская сторона уже встречалась с советниками ЕС, а президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах проходящих переговоров с участием представителей США, Украины, ЕС и Великобритании.

Секретарь СНБО Рустем Умеров уточнил, что нынешняя редакция американского мирного плана почти полностью отражает ключевые приоритеты Украины. После переговоров в Женеве госсекретарь США Марко Рубио заявил о внесении "неких изменений" в документ, а количество пунктов плана сократили с 28 до 19.

В рамках мирных инициатив 25 ноября Дональд Трамп направил спецпосланника Стива Виткоффа в Москву для встречи с Владимиром Путиным, а другому своему представителю Дэну Дрисколлу поручил провести переговоры в Киеве. 2 декабря состоялась встреча Путина со спецпредставителем США Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, что свидетельствует об активной работе над дипломатическими путями урегулирования конфликта.

Как уже писали "Комментарии", президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слухи о якобы риске "измены" Украины со стороны США. Об этом он заявил во время своего визита в Китай, где посетил Сычуаньский университет, сообщает The Guardian.