Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що Москва продовжить так звану "спеціальну військову операцію", якщо не вдасться досягти поставлених цілей мирним шляхом. За його словами, російські війська демонструють "добру динаміку", і Кремль готовий діяти радикально, щоб захистити свої інтереси у разі неможливості дипломатичного вирішення.

Фото: з відкритих джерел

Пєсков підкреслив, що позиція Росії залишилася незмінною навіть після саміту президентів США та РФ на Алясці. Водночас він зазначив, що Москва відкрито налаштована на гнучкий підхід та готова працювати над потенційними компромісами. Зокрема, Росія зацікавлена у розгляді документа, підготовленого командою колишнього президента США Дональда Трампа.

Тим часом у Женеві 23 листопада розпочалися перемовини української та американської делегацій щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України. Українська сторона вже зустрічалася з радниками ЄС, а президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, що проходять за участі представників США, України, ЄС і Великої Британії.

Секретар РНБО Рустем Умєров уточнив, що нинішня редакція американського мирного плану майже повністю відображає ключові пріоритети України. Після переговорів у Женеві держсекретар США Марко Рубіо заявив про внесення "деяких змін" до документа, а кількість пунктів плану скоротили з 28 до 19.

У межах мирних ініціатив 25 листопада Дональд Трамп направив спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним, а іншому своєму представнику Дену Дрісколлу доручив провести переговори в Києві. 2 грудня відбулася зустріч Путіна зі спецпредставником США Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером, що свідчить про активну роботу над дипломатичними шляхами врегулювання конфлікту.

Як вже писали "Коментарі", президент Франції Еммануель Макрон спростував чутки про нібито ризик "зради" України з боку США. Про це він заявив під час свого візиту до Китаю, де відвідав Сичуаньський університет, повідомляє The Guardian.