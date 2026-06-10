Российская сторона заявила о намерении обнародовать информацию о производственных площадках в Канаде, где якобы производят беспилотники для нужд Украины. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга, сообщает ТАСС.

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По ее словам, в Москве якобы внимательно отслеживают деятельность стран, участвующих в поддержке Украины, и делают соответствующие выводы по поводу их действий.

"Мы все видим, все знаем и делаем необходимые выводы", — заявила дипломат, комментируя вопросы международного участия в военной поддержке Киева.

Захарова также подчеркнула, что Канада, по ее мнению, перешла на новый уровень вовлеченности в войну и фактически стала одним из активных участников процессов, которые, по ее словам, способствуют затягиванию конфликта. Она обвинила Оттаву в якобы заинтересованности в продолжении боевых действий и поддержке Украины.

Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что российская сторона будет учитывать подобные действия в собственном военно-политическом планировании. Она подчеркнула, что Москва оставляет за собой право реагировать в ответ на подобные шаги.

Ранее российское Министерство обороны уже публиковало перечень предприятий в разных европейских странах, которые, по утверждению ведомства, могут быть вовлечены в производство беспилотников для Украины. В этом списке фигурировали компании из Великобритании, Германии, Дании, Польши и других государств Европы.

Портал "Комментарии" уже писал, что до конца 2026 года в Украине может быть объявлено прекращение огня, хотя полное завершение войны пока не ожидается. Об этом в интервью Новости.LIVE сообщил бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ США Гленн Корн.