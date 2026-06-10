У Кремлі прямим текстом погрожують Канаді страшними ударами: озвучено цинічну заяву

Російська сторона заявила про намір оприлюднити інформацію щодо виробничих майданчиків у Канаді, де нібито виготовляють безпілотники для потреб України. Таку заяву зробила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова під час брифінгу, повідомляє ТАРС.

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За її словами, у Москві нібито уважно відстежують діяльність країн, які беруть участь у підтримці України, та роблять відповідні висновки щодо їхніх дій.

"Ми все бачимо, все знаємо і робимо необхідні висновки", — заявила дипломат, коментуючи питання міжнародної участі у військовій підтримці Києва.

Захарова також наголосила, що Канада, на її думку, перейшла на новий рівень залученості до війни та фактично стала одним із активних учасників процесів, які, за її словами, сприяють затягуванню конфлікту. Вона звинуватила Оттаву у нібито зацікавленості в продовженні бойових дій та підтримці України.

Окрім цього, представниця МЗС РФ заявила, що російська сторона враховуватиме подібні дії у власному військово-політичному плануванні. Вона підкреслила, що Москва залишає за собою право реагувати у відповідь на подібні кроки.

Раніше російське Міністерство оборони вже публікувало перелік підприємств у різних європейських країнах, які, за твердженням відомства, можуть бути залучені до виробництва безпілотників для України. У тому списку фігурували компанії з Великої Британії, Німеччини, Данії, Польщі та низки інших держав Європи.

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