Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков Владимир Путин тщательно следит за событиями в Угледаре и регулярно получает военные доклады оттуда.

Дмитрий Песков

При этом, как утверждает Песков, якобы вся Россия следит за тем, что происходит в украинском городе.

"Вся страна следит за тем, как продвигаются наши ребята. Президент, как верховный главнокомандующий, получает от военных прямую информацию доклады. Все желаем победы нашим бойцам и ждем официальной информации от министерства обороны", — сказал представитель Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Угледаре сложилась крайне сложная ситуация. Враг бросил туда все свои силы, чтобы оккупировать город. По мнению экспертов, речь идет о политическом решении взять город любой ценой. Говорят, что его оккупацию хотят подарить на день рождения диктатору Путину. Хотя ранее к этой дате россияне хотели освободить Курскую область, но поняли, что этого сделать не смогут, поэтому и сконцентрировались на Угледаре.

При этом известно, что враг вошел в западные и восточные районы Угледара, в то время как украинские силы продолжают оборонять центральную часть города. Последние данные свидетельствуют о том, что враг занял западные и восточные районы города, в то время как украинские силы удерживают центр. Российские войска совершают как фронтальные, так и фланговые атаки, что усложняет оборону наших войск. Сформировался карман, где идет дорога от Угледара на Богоявленку, по которой должен происходить отход наших военных. Зона прострела этой дороги составляет в пределах одного километра. Вчера наши военные говорили о том, что логистическое обеспечение и отвод крайне затруднено" учитывая узкий коридор".



