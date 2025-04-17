В Кремле раскрыли, как идут переговоры по Украине, и кто им мешает

В Кремле раскрыли, как идут переговоры об урегулировании "кризиса" в Украине. Как заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, все переговоры продвигаются сложно.

Дмитрий Песков

"Пока концентрируемся на наших контактах с американцами. Тем более, что дело продвигается достаточно сложно", — сказал Песков журналистам во время брифинга.

При этом спикер кремлевского диктатора посетовал на то, что пока Россия и США говорят о мире, в европейских столицах якобы настаивают на продолжении боевых действий в Украине. По его словам, лидеры Европы превратились в "коршунов войны".

"Киевский режим в своем репертуаре, традиционно. Поэтому дела не так просто идут", — добавил Песков.

Кроме того, он добавил, что именно российско-американские контакты являются основным треком, по которому ведется работа в рамках украинского урегулирования.

"Основной трек, по которому ведется работа по теме украинского урегулирования, — это российско-американские контакты, которые продолжаются", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что прекратить войну в Украине можно путем решения вопроса о статусе оккупированных Россией территорий. В частности, он заявил, что Кремль хочет получить Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую область в их административных границах. Российские журналисты во время брифинга спросили спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова о том, является ли переход под контроль РФ этих регионов обязательным условием для окончания военных действий.

Как заявил Песков, ставить вопрос о присоединении четырех новых регионов к РФ на переговорах по урегулированию ситуации в Украине неправильно.



