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Ткачик Олеся
В Кремле раскрыли, как идут переговоры об урегулировании "кризиса" в Украине. Как заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, все переговоры продвигаются сложно.
Дмитрий Песков
При этом спикер кремлевского диктатора посетовал на то, что пока Россия и США говорят о мире, в европейских столицах якобы настаивают на продолжении боевых действий в Украине. По его словам, лидеры Европы превратились в "коршунов войны".
Кроме того, он добавил, что именно российско-американские контакты являются основным треком, по которому ведется работа в рамках украинского урегулирования.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что прекратить войну в Украине можно путем решения вопроса о статусе оккупированных Россией территорий. В частности, он заявил, что Кремль хочет получить Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую область в их административных границах. Российские журналисты во время брифинга спросили спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова о том, является ли переход под контроль РФ этих регионов обязательным условием для окончания военных действий.
Как заявил Песков, ставить вопрос о присоединении четырех новых регионов к РФ на переговорах по урегулированию ситуации в Украине неправильно.
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