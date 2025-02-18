Как заявил во время брифинга спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия должна добиться выполнения всех целей так называемой "специальной военной операции", но якобы желательно это сделать дипломатическим путем.

Дмитрий Песков

"Нам главное добиться своих целей, и, конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения своих целей", — сказал представитель Кремля.

При этом спикер диктатора утверждает, что Россия в украинском вопросе якобы с самого начала ориентировалась на мир, в отличие от самой Украины и Европы, а также предыдущей администрации США. Как заявил Песков, они всегда хотели продолжать войну в Украине любой ценой.

"Что касается ориентированности России на мир, то эта ориентированность была с самого начала. И президент Путин с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам, в отличие от многих других стран, в особенности Украины, которая запретила себе мирные переговоры, в отличие от европейцев, которые всегда говорили про необходимость продолжения войны любой ценой, прошлой администрации в Вашингтоне, которая тоже была сторонницей войны до последнего украинца", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп хочет договориться с Путиным о прекращении войны в Украине. Для этого в Эр-Рияде встречаются американская и российская делегации. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в первую очередь будут обсуждаться перспективы начала двусторонних переговоров между РФ и США по урегулированию войны в Украине. Отвечая на вопросы о стоящих перед российской делегацией задачах, Ушаков пояснил, что делегация также хочет обсудить вопрос о возобновлении нормальных отношений, обсудить вопрос начала возможных переговоров в Украине, а также обсудить перспективы контактов на самом высоком уровне.



