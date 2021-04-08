В Кремле рассказали, что для Украины станет «началом конца»

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Вечканова Елена
Обострение у
линии разграничения на оккупированном Донбассе уже несколько недель беспокоит
множество украинцев. Неподдельный интерес демонстрируют и в Кремле, при этом
отрицая присутствие российских военных в ОРДЛО. Заместитель руководителя президентской
администрации Путина Дмитрий Козак даже предрек Украине "начало конца", сообщают "РИА Новости".
В РФ "предрекли" Украине "начало конца". Фото из открытых источников
По словам
чиновника, если в Киеве решат активизировать действия украинской армии в
Донецкой и Луганской областях, то это приведет к неминуемому краху нашего государства.
Любое обострение боев на Донбассе со стороны ВСУ, утверждает Козак, станет "самострелом"
для Украины.
Также российский
политик подчеркивает, что к развалу Украины приведет и ее вероятное вступление
в Североатлантический Альянс. Дмитрий Козак считает, что представители НАТО не
рискнут вмешиваться в ситуацию на Донбассе, ведь это "нелогично".
Стоит отметить,
что ранее Козак предположил вероятное официальное вмешательство российской
армии в конфликт на Донбассе. По заверениям чиновника, все зависит от решений
украинской власти, а также того, "вынудят ли РФ встать на защиту" восточной
Украины. Упоминания европейского города Сребреницы в выступлении Козака, видимо,
может трактоваться как попытка снова обвинить ВСУ в "зверствах" по отношению к
жителям Донбасса. Вместе с этим политик уверен, что пока боевикам, противостоящим
украинским бойцам, российская помощь не требуется.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали о том, в каком именно регионе неподалеку украинской границы расположились представители армии РФ. Подробности о расследовании независимых экспертов ищите в нашей публикации.
Также вы можете
узнать, при каких обстоятельствах Владимир Путин может покинуть высший пост в российском правительстве.
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