В Кремле рассказали, что для Украины станет «началом конца»

Обострение у линии разграничения на оккупированном Донбассе уже несколько недель беспокоит множество украинцев. Неподдельный интерес демонстрируют и в Кремле, при этом отрицая присутствие российских военных в ОРДЛО. Заместитель руководителя президентской администрации Путина Дмитрий Козак даже предрек Украине "начало конца", сообщают "РИА Новости".



В РФ "предрекли" Украине "начало конца". Фото из открытых источников

По словам чиновника, если в Киеве решат активизировать действия украинской армии в Донецкой и Луганской областях, то это приведет к неминуемому краху нашего государства. Любое обострение боев на Донбассе со стороны ВСУ, утверждает Козак, станет "самострелом" для Украины.

Также российский политик подчеркивает, что к развалу Украины приведет и ее вероятное вступление в Североатлантический Альянс. Дмитрий Козак считает, что представители НАТО не рискнут вмешиваться в ситуацию на Донбассе, ведь это "нелогично".

Стоит отметить, что ранее Козак предположил вероятное официальное вмешательство российской армии в конфликт на Донбассе. По заверениям чиновника, все зависит от решений украинской власти, а также того, "вынудят ли РФ встать на защиту" восточной Украины. Упоминания европейского города Сребреницы в выступлении Козака, видимо, может трактоваться как попытка снова обвинить ВСУ в "зверствах" по отношению к жителям Донбасса. Вместе с этим политик уверен, что пока боевикам, противостоящим украинским бойцам, российская помощь не требуется.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, в каком именно регионе неподалеку украинской границы расположились представители армии РФ. Подробности о расследовании независимых экспертов ищите в нашей публикации.

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