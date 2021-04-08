logo
Русский Українська

BTC/USD

57681.45

ETH/USD

2044.86

LTC/USD

224.41

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.34

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия В Кремле рассказали, что для Украины станет «началом конца»
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле рассказали, что для Украины станет «началом конца»

Российские политики уверены, что существование Украины подойдет к концу, если Киев «решится на эскалацию конфликта»

сегодня, 16:27
Автор:

Вечканова Елена

Обострение у линии разграничения на оккупированном Донбассе уже несколько недель беспокоит множество украинцев. Неподдельный интерес демонстрируют и в Кремле, при этом отрицая присутствие российских военных в ОРДЛО. Заместитель руководителя президентской администрации Путина Дмитрий Козак даже предрек Украине "начало конца", сообщают "РИА Новости".

В Кремле рассказали, что для Украины станет «началом конца»

В РФ "предрекли" Украине "начало конца". Фото из открытых источников

По словам чиновника, если в Киеве решат активизировать действия украинской армии в Донецкой и Луганской областях, то это приведет к неминуемому краху нашего государства. Любое обострение боев на Донбассе со стороны ВСУ, утверждает Козак, станет "самострелом" для Украины.

Также российский политик подчеркивает, что к развалу Украины приведет и ее вероятное вступление в Североатлантический Альянс. Дмитрий Козак считает, что представители НАТО не рискнут вмешиваться в ситуацию на Донбассе, ведь это "нелогично".

Стоит отметить, что ранее Козак предположил вероятное официальное вмешательство российской армии в конфликт на Донбассе. По заверениям чиновника, все зависит от решений украинской власти, а также того, "вынудят ли РФ встать на защиту" восточной Украины. Упоминания европейского города Сребреницы в выступлении Козака, видимо, может трактоваться как попытка снова обвинить ВСУ в "зверствах" по отношению к жителям Донбасса. Вместе с этим политик уверен, что пока боевикам, противостоящим украинским бойцам, российская помощь не требуется.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, в каком именно регионе неподалеку украинской границы расположились представители армии РФ. Подробности о расследовании независимых экспертов ищите в нашей публикации.

Также вы можете узнать, при каких обстоятельствах Владимир Путин может покинуть высший пост в российском правительстве.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20210408/ukraina-1727387825.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ