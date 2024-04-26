В Кремле рассказали, как изменятся отношения России с Европой после войны в Украине

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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что после завершения войны в Украине России придется заново выстраивать отношения с Европой. При этом он подчеркнул, что эти отношения будут базироваться на новой основе.
Дмитрий Песков
В то же время он добавил, что договоренности будут касаться новых модальностей отношений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок к началу мирных переговоров относительно прекращения войны в Украине. Именно поэтому, по его словам, "специальная военная операция" будет и дальше продолжаться.
При этом известно, что в РФ уже заявили, что не будут выполнять никакие резолюции, которые примут на Глобальном саммите мира в Швейцарии, поскольку на эти переговоры не зовут Москву. Также в России заявили, что они категорически не поддерживают "формулу мира" президента Владимира Зеленского, поскольку она состоит только из одних ультиматумов и не предусматривает никаких компромиссов.
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