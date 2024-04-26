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В Кремле рассказали, как изменятся отношения России с Европой после войны в Украине

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что России после войны в Украине придется выстраивать отношения с Европой. При этом он подчеркнул, что эти отношения не будут такими, как раньше

сегодня, 14:40
Автор:
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Ткачик Олеся
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Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что после завершения войны в Украине России придется заново выстраивать отношения с Европой. При этом он подчеркнул, что эти отношения будут базироваться на новой основе.

В Кремле рассказали, как изменятся отношения России с Европой после войны в Украине

Дмитрий Песков

"Так или иначе, отношения придется выстраивать. "Специальная военная операция" рано или поздно завершится успехом для нас, и России как стране, которая никому из Европы не представляет угрозы, и рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для Российской Федерации, все равно придется договариваться о том, как мы будем жить"
, — заявил Песков.

В то же время он добавил, что договоренности будут касаться новых модальностей отношений.

"Отношения, как раньше, построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь, мы. Мы поимели большой опыт отношения к нам европейцев, и этот опыт мы всегда будем учитывать при выстраивании отношений",
— заявил спикер кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок к началу мирных переговоров относительно прекращения войны в Украине. Именно поэтому, по его словам, "специальная военная операция" будет и дальше продолжаться.

При этом известно, что в РФ уже заявили, что не будут выполнять никакие резолюции, которые примут на Глобальном саммите мира в Швейцарии, поскольку на эти переговоры не зовут Москву. Также в России заявили, что они категорически не поддерживают "формулу мира" президента Владимира Зеленского, поскольку она состоит только из одних ультиматумов и не предусматривает никаких компромиссов.



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Источник: https://www.interfax.ru/russia/957962
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