В Кремле рассказали, какие границы нарисовали для "ЛДНР"

Российская Федерация признает "ЛДНР" в границах, которые сейчас фактически установлены, вопрос о "ратификации договоров" о дружбе и сотрудничестве с "республиками" будет рассмотрен Советом Федерации во вторник, 22 февраля. Об этом пишут российские СМИ.

Россия (фото из открытых источников)





"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", — сказал зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.





Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".







Напомним, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оконфузился во время заседания Совбеза Российской Федерации. 21 февраля под председательством Путина прошло заседание Совета Безопасности России. Как передает ТСН, во время своего выступления глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин попал в конфузную ситуацию. Нарышкин невнятно высказался о своей позиции: стоит ли России признавать так называемые "ЛДНР" или же продолжить переговоры с Западом. Путин перебил его и несколько раз уточнял, что именно поддерживает глава СВР. "Вы предлагаете начать переговорный процесс (с Украиной — ред.) или признавать "независимость" ("ЛНР" и "ДНР". — Ред.)", — сказал Путин. Нарышкин: "Я поддержу предложение о признании". Владимир Путин: "Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо! Так и скажите! Да или нет?". Нарышкин тут же заявил, что поддерживает "предложение о вхождении "ЛНР" и "ДНР" в состав Российской Федерации". На это президент РФ ответил: "Мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании их "независимости" или нет".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!