В Кремле рассказали, когда и где состоится встреча Трампа и Путина

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о встрече. Более того, по его словам, этот российско-американский саммит, пройдет раньше их возможных визитов в США и РФ.

Дмитрий Песков

"Они обменялись взаимными приглашениями, то есть теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить Соединенные Штаты Америки. А другое дело — это то, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третьей стране", — заявил Песков.

Он особо подчеркнул, что эта встреча в третей стране произойдет довольно быстро.

"То есть эта встреча состоится, по замыслу президентов, раньше, чем, как говорят дипломаты, эвентуальный (приуроченный к чему-то) обмен визитами", — пояснил Песков.

Спикер диктатора добавил, что как раз над организацией этой встречи сейчас будут работать помощники и согласовывать все детали.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп способны вести общение в конструктивном и откровенном ключе по любым сложным вопросам. Также спикер диктатора заявил, что телефонный разговор был согласован на 6 часов вечера, и это было сделано заблаговременно. При этом он заявил, что Путин будет рад приветствовать Трампа в Москве на параде 9 мая, если он захочет приехать в Россию. Также спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что этот день якобы особо важен в нынешних условиях конфликтного потенциала и тех вызовов, которые сейчас переживает весь мир и европейский континент.



