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В Кремле рассказали, когда может стартовать мирный план урегулирования ситуации в Украине

Дмитрий Песков заявил, что он ничего не слышал о мирном плане, опубликованном в американском National Interest

сегодня, 14:57
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле заявили, что приступить к мирному урегулированию ситуацию в Украине можно будет только после того, как официальный Киев выполнит все требования, которые выставили в Москве. Как передает портал "Комментарии", такую позицию власти России озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

В Кремле рассказали, когда может стартовать мирный план урегулирования ситуации в Украине

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

На уточняющий вопрос журналистов, о каких именно требованиях Москвы идет речь Дмитрий Песков лаконично ответил, что "Украина прекрасно знает все".

Что касается опубликованного в американском National Interest мирного плана, то Песков ответил, что он с ним не знаком. 

Также Дмитрия Пескова попросили прокомментировать, может ли ближайшим временем пойти речь об упразднении границы России и Запорожской области, часть которой оккупирована российскими войсками. На этом рупор Кремля ответил, что речь пока об этом не идет.

Отметим, 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины. С того времени четвертый месяц продолжается полномасштабная война России и Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — время уже поджимает: эксперты рассказали, почему у Украины только один вариант – как быть с зерном в портах. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил об инсинуациях со стороны России на тему первопричин глобального продовольственного кризиса. Он также отметил, что конкретных договоренностей о проведении переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН относительно решения вопроса вывоза зерна из заблокированных РФ портов пока нет. Хоть, по некоторым данным, соответствующая встреча должна состояться на следующей неделе. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему Украине важно возить зерно именно морем, а также с чем связано то, что обговариваемый российско-турецкий вариант для нас неприемлем.

Также издание "Комментарии" сообщало – Запад вдруг прозрел: что значит заявление Шольца – почему теперь о мире с рф не может быть и речи.




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Источник: https://t.me/rian_ru/168413
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