В Кремле рассказали, кто является владельцем роскошного дворца в Геленджике

Язык
Coinspot 26.01.2021
BTC/USD
31894.52
ETH/USD
1317.30
LTC/USD
135.30
НБУ 26.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Верхушка Кремля рассказала, чьей собственностью является скандальный дворец в Геленджике, о котором команда Алексея Навального сняла документальный фильм. Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс".
Дворец Путина - в Кремле рассказали о владельцах имения. Фото: ghall.com.ua
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, роскошный особняк, о котором идет речь в расследовании Навального, принадлежит нескольким известным российским бизнесменам. К тому же догадки о том, что дворец принадлежит президенту России Владимиру Путину, отрицают.
Песков также рассказал, что разглашать имена владельцев не будут. В Кремле это считают некорректным.
Сам Владимир Путин сказал, что авторы документального фильма решили просто "промыть" мозги россиянам. Он сообщил, что данное поместье не принадлежит ни ему, ни его родным.
Напомним, что "Фонд борьбы с коррупцией", лидером которого является Алексей Навальный выпустил документальный фильм о роскошном и гигантском дворце. Журналисты сообщают, что имение принадлежит президенту России Владимиру Путину.
Имение находится под Геленджиком. Его территория размером почти как 39 княжеств Монако. Дворец отрезан от мира, к нему трудно подобраться любым транспортом. Дворец обслуживает несколько тысяч человек. Видео и фотографии поместья можно посмотреть в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости