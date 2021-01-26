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В Кремле рассказали, кто является владельцем роскошного дворца в Геленджике

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, имение принадлежит влиятельным бизнесменам

сегодня, 13:55
Автор:

Кириєнко Анна

Верхушка Кремля рассказала, чьей собственностью является скандальный дворец в Геленджике, о котором команда Алексея Навального сняла документальный фильм. Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс".

В Кремле рассказали, кто является владельцем роскошного дворца в Геленджике

Дворец Путина - в Кремле рассказали о владельцах имения. Фото: ghall.com.ua

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, роскошный особняк, о котором идет речь в расследовании Навального, принадлежит нескольким известным российским бизнесменам. К тому же догадки о том, что дворец принадлежит президенту России Владимиру Путину, отрицают.

Песков также рассказал, что разглашать имена владельцев не будут. В Кремле это считают некорректным.

"Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, и один или несколько бизнесменов прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно ", — сказал пресс-секретарь.

Сам Владимир Путин сказал, что авторы документального фильма решили просто "промыть" мозги россиянам. Он сообщил, что данное поместье не принадлежит ни ему, ни его родным.

Напомним, что "Фонд борьбы с коррупцией", лидером которого является Алексей Навальный выпустил документальный фильм о роскошном и гигантском дворце. Журналисты сообщают, что имение принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Имение находится под Геленджиком. Его территория размером почти как 39 княжеств Монако. Дворец отрезан от мира, к нему трудно подобраться любым транспортом. Дворец обслуживает несколько тысяч человек. Видео и фотографии поместья можно посмотреть в нашем материале.


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Источник: https://www.interfax.ru/russia/746891
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