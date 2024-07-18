В Кремле рассказали о целях России на войне в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал войну в Украине, потому что защищает свои интересы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на пресс-конференции в Кремле и заявил, что Россия не представляет угрозы для стран Европейского Союза. Кроме того, представитель администрации Путина обвинил страны ЕС в том, что они якобы отказались от общения с Россией и не реагировали на беспокойство в Москве. По словам Пескова, цель Москвы на войне в Украине – это "защита своих интересов".

"Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском Союзе и в Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Евросоюза исключили любую возможность диалога и учета беспокойства России", — сказал Песков.

Также спикер Кремля ответил на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которая заявила о необходимости превратить ЕС в оборонный союз из-за внешних угроз, в том числе российской агрессии.

"Заставляют Москву соответствующим образом конфигурировать свои внешнеполитические подходы. Это реалии, в которых нам приходится жить", – пригрозил Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на ракетный удар России по детской больнице в Киеве. Дмитрий Песков цинично заявил, что Россия во время атак по Украине якобы не наносит удары по гражданским.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле сделали заявление о мирных переговорах с Украиной. Песков рассказал, видит ли российский диктатор Владимир Путин предпосылки к возможности закончить войну мирными переговорами.