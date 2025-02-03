Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы именно Лондон остается апологетом затягивания российско-украинского конфликта "до последнего украинца", но динамика на земле не в пользу Киева. Как отметил Песков, Британия якобы продолжает навязывать партнерам в Европейском Союзе конфронтационную линию против России. Именно так представитель Путина прокомментировал планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера призвать на саммите лидеров ЕС к усилению санкций против Москвы

Дмитрий Песков

"Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима. Это признают также многие западные представители и эксперты, в том числе Западной Европы. Да, нам хорошо известно, что Британия среди тех стран, которые навязывают вот эту конфронтационную линию своим партнерам по европейским делам", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует призвать Европу активизироваться и взять на себя большую долю ответственности за оборону и безопасность.

Отмечается, во время визита в Брюссель в понедельник на неформальное заседание Европейского совета Стармер призовет лидеров ЕС взять на себя большую часть бремени по защите континента от растущих угроз со стороны Москвы. Он также призовет блок сохранить военную поддержку Украины, чтобы поставить ее в максимально сильную позицию в этом году, говорится в заявлении его офиса. По его словам, нужно сделать все для того, чтобы сокрушить военную машину диктатора Путина.





