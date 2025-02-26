Как рассказал спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, по состоянию на сейчас не планируется никаких телефонных переговоров между диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Впрочем, по его словам, если возникнет необходимость в таком разговоре, то он будет оперативно организован и проведен.

Дмитрий Песков

"При необходимости он всегда может состояться, диалог возобновлен. Но пока таких планов нет, в настоящий момент, но эти планы могут оперативно меняться для решения каких-то насущных проблем", — сказал Песков.

Помимо этого, как заявил спикер диктатора, пока также нет ясности в вопросе организации встречи Путина и Трампа. По его словам, есть понимание, что она все же должна состоятся, но ее нужно хорошо подготовить.

"Сейчас идет поэтапная реализация тех договоренностей, которых достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде", — сказал Песков.

Также он добавил, что готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел РФ и США, но и затем они будут продолжены.

"Так дело дойдет и до подготовки встречи на высшем уровне", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что когда-то Дональд Трамп открыто признавал Россию агрессором, однако теперь его заявления по поводу войны в Украине вызывают противоречивые реакции. Это свидетельствует о прагматичном подходе американского лидера, руководимого холодным расчетом, отметил общественный деятель Ростислав Мурзагулов. При этом он убежден, что Трамп вряд ли будет долго сотрудничать с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.



