В Кремле рассказали, почему переговоры о войне оказались на паузе

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорах между Украиной и Россией для окончания войны возникла якобы из-за нежелания Киева продолжать этот процесс. Кроме того, представитель Путина обвинил Европу в поддержке войны.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где прокомментировал отсутствие переговоров между Украиной и Россией.
Спикер Кремля заявил, что в настоящее время Россия не может оценить возможность "перспективы возобновления переговорного процесса по Украине".
Кроме того, Песков традиционно обвинил ЕС в поддержке Украины, что, по мнению Кремля, помогает продлить продолжительность войны.
Отметим, что Институт изучения войны указывает, что Украина неоднократно соглашалась на прекращение огня по линии фронта и начало переговорного процесса, однако в Москве выставляли новые условия и не отказывались от своих ультимативных заявлений, в частности, об отказе Украины от НАТО, признании за РФ временно оккупированных территорий и безъядерном статусе страны.
