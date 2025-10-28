В Кремле рассказали, почему переговоры о войне оказались на паузе

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорах между Украиной и Россией для окончания войны возникла якобы из-за нежелания Киева продолжать этот процесс. Кроме того, представитель Путина обвинил Европу в поддержке войны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где прокомментировал отсутствие переговоров между Украиной и Россией.

"Пауза, возникшая в переговорном процессе по Украине, вызвана нежеланием Киева продолжать процесс. Украина оставила без ответа предложенные Россией проекты документов и предложения по рабочим группам", — сказал Песков.

Спикер Кремля заявил, что в настоящее время Россия не может оценить возможность "перспективы возобновления переговорного процесса по Украине".

Кроме того, Песков традиционно обвинил ЕС в поддержке Украины, что, по мнению Кремля, помогает продлить продолжительность войны.

"Подавляющее большинство стран ЕС находятся в милитаристском мейнстриме. Действия ЕС, в том числе в отношении российских активов, оказывают очень негативный эффект для будущего Евросоюза. Киев будет продолжать клянчить деньги, Европе нужно приготовиться к тому, что им придется раскошелиться все больше", — добавил Песков.

Отметим, что Институт изучения войны указывает, что Украина неоднократно соглашалась на прекращение огня по линии фронта и начало переговорного процесса, однако в Москве выставляли новые условия и не отказывались от своих ультимативных заявлений, в частности, об отказе Украины от НАТО, признании за РФ временно оккупированных территорий и безъядерном статусе страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле хотят захватить полностью эти четыре области Украины.

Также "Комментарии" писали, что в США озвучили план окончания войны в Украине.