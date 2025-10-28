У Кремлі розповіли, чому переговори щодо війни опинилися на паузі

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пауза у переговорах між Україною та Росією щодо закінчення війни виникла нібито через небажання Києва продовжувати цей процес. Крім того, представник Путіна звинуватив Європу у підтримці війни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков виступив на брифінгу в Кремлі, де прокоментував відсутність переговорів між Україною та РФ.

"Пауза, що виникла в переговорному процесі по Україні, викликана небажанням Києва продовжувати процес. Україна залишила без відповіді запропоновані Росією проєкти документів та пропозиції щодо робочих груп", — сказав Пєсков.

Речник Кремля заявив, що наразі Росія не може оцінити можливість "перспективи відновлення переговорного процесу щодо України".

Крім того, Пєсков традиційно звинуватив ЄС у підтримці України, що, на думку Кремля, допомагає продовжити тривалість війни.

"Переважна більшість країн ЄС перебувають у мілітаристському мейнстрімі. Дії ЄС, у тому числі щодо російських активів, мають дуже негативний ефект для майбутнього Євросоюзу. Київ продовжуватиме клянчити гроші, Європі потрібно приготуватися до того, що їм доведеться розщедрюватися все більше", — додав Пєсков.

Зауважимо, що Інститут вивчення війни вказує, що Україна неодноразово погоджувалася на припинення вогню по лінії фронту та початок переговорного процесу, однак у Москві виставляли нові умови та не відмовлялися від своїх ультимативних заяв, зокрема щодо відмови України від НАТО, визнання за РФ тимчасово окупованих територій та без'ядерний статус країни.

