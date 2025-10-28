logo_ukra

У Кремлі розповіли, чому переговори щодо війни опинилися на паузі
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі розповіли, чому переговори щодо війни опинилися на паузі

Дмитро Пєсков завив, що нібито через небажання України продовжувати переговорний процес виникла пауза у перемовинах.

28 жовтня 2025, 11:50
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пауза у переговорах між Україною та Росією щодо закінчення війни виникла нібито через небажання Києва продовжувати цей процес. Крім того, представник Путіна звинуватив Європу у підтримці війни.

У Кремлі розповіли, чому переговори щодо війни опинилися на паузі

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков виступив на брифінгу в Кремлі, де прокоментував відсутність переговорів між Україною та РФ. 

"Пауза, що виникла в переговорному процесі по Україні, викликана небажанням Києва продовжувати процес. Україна залишила без відповіді запропоновані Росією проєкти документів та пропозиції щодо робочих груп", — сказав Пєсков.

Речник Кремля заявив, що наразі Росія не може оцінити можливість "перспективи відновлення переговорного процесу щодо України".

Крім того, Пєсков традиційно звинуватив ЄС у підтримці України, що, на думку Кремля, допомагає продовжити тривалість війни.

"Переважна більшість країн ЄС перебувають у мілітаристському мейнстрімі. Дії ЄС, у тому числі щодо російських активів, мають дуже негативний ефект для майбутнього Євросоюзу. Київ продовжуватиме клянчити гроші, Європі потрібно приготуватися до того, що їм доведеться розщедрюватися все більше", — додав Пєсков.

Зауважимо, що Інститут вивчення війни вказує, що Україна неодноразово погоджувалася на припинення вогню по лінії фронту та початок переговорного процесу, однак у Москві виставляли нові умови та не відмовлялися від своїх ультимативних заяв, зокрема щодо відмови  України від НАТО, визнання за РФ тимчасово окупованих територій та без'ядерний статус країни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі хочуть захопити повністю ці чотири області України.

Також "Коментарі" писали, що у США озвучили план закінчення війни в Україні.



