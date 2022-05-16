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В Кремле рассказали, почему Украина в НАТО – это угроза, а Швеция и Финляндия – нет

В Москве переживают, что Украина с помощью других стран НАТО может силой решить территориальный спор с РФ

сегодня, 16:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Между Украиной и Россией до сих пор не улажен "территориальный спор". На этот счет возникает ряд вопросов. И поэтому даже перспектива членства Украины в НАТО есть угрозой для Москвы. Другое дело – членство в НАТО Финляндии и Швеции, с которыми у России нет спорных моментов относительно территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

В Кремле рассказали, почему Украина в НАТО – это угроза, а Швеция и Финляндия – нет

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Песков отметил, как Швеция, так и Финляндия не имеют территориальных споров с РФ. Другое дело Украина, которая, если бы стала членом НАТО, то тогда бы тем самым ставила под прямой удар другие страны-члены Альянса. В итоге это могло бы принести большие риски для всего континента. 

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, евроатлантические перспективы Украины довольно серьезный вопрос, который не может не беспокоить Кремль. 

При этом Дмитрий Песков добавил, что несмотря на отсутствие территориальных споров с Финляндией и Швецией Россия будет и дальше внимательно следить, чем закончиться членство этих стран в Альянсе и не будет ли это нести прямую угрозу РФ. Российское руководство ставит приоритетом № 1 гарантирование и обеспечение безопасности России.

Отметим, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже неудачно "пошутил", намекнув на атаку по Финляндии и Швеции, если не одумаются и таки вступят в НАТО.

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Источник: https://ria.ru/20220516/nato-1788781213.html
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