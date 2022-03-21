logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле рассказали, почему встреча Путина и Зеленского пока невозможна
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле рассказали, почему встреча Путина и Зеленского пока невозможна

В Кремле предупредили - на время переговоров России и Украины не будет действовать режим прекращения огня

сегодня, 14:08
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Недостаточный прогресс на переговорах делегаций украинской и российской стороны – это главная причина, почему встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина состояться не может. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали, почему встреча Путина и Зеленского пока невозможна

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер российского президента отметил, что переговоры между украинской и российской стороной проходят не так быстро, как хотелось бы, потому пока не удается выйти на ту динамику, которая позволила бы прийти к какому-то результату.

При этом Дмитрий Песков не стал рассказывать подробности переговоров. 

По словам пресс-секретаря Путина, перед тем, как говорить о встрече президентов двух стран – нужно провести переговоры, выполнить домашнее задание, согласовать результаты переговоров. 

Также Песков ответил на вопрос, можно ли ожидать, что пока будут идти переговоры в Украине начнет действовать режим прекращения огня. На этот вопрос Дмитрий Песков ответил отрицательно, подчеркнув, что, если будет остановлена "военная операция", то эту паузу украинская сторона может использовать для перегруппировки войск, что в итоге осложнит процесс.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня вновь возобновились переговоры между Украиной и Россией по прекращению военных действий. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, какая вероятность того, что в результате переговоров удастся выйти на какое-то решение и возможна ли встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в самое ближайшее время.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/830318
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!