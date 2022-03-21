В Кремле рассказали, почему встреча Путина и Зеленского пока невозможна

Недостаточный прогресс на переговорах делегаций украинской и российской стороны – это главная причина, почему встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина состояться не может. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер российского президента отметил, что переговоры между украинской и российской стороной проходят не так быстро, как хотелось бы, потому пока не удается выйти на ту динамику, которая позволила бы прийти к какому-то результату.

При этом Дмитрий Песков не стал рассказывать подробности переговоров.

По словам пресс-секретаря Путина, перед тем, как говорить о встрече президентов двух стран – нужно провести переговоры, выполнить домашнее задание, согласовать результаты переговоров.

Также Песков ответил на вопрос, можно ли ожидать, что пока будут идти переговоры в Украине начнет действовать режим прекращения огня. На этот вопрос Дмитрий Песков ответил отрицательно, подчеркнув, что, если будет остановлена "военная операция", то эту паузу украинская сторона может использовать для перегруппировки войск, что в итоге осложнит процесс.

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