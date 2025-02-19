США предложили Украине подписать соглашение о полезных ископаемых, которое отклонил Зеленский из-за отсутствия гарантий безопасности. Однако в Кремле решили администрации Дональда Трампа предложить свой договор о российских природных ресурсах.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Как пишет The Moscow Times, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который был одним из трех делегатов, которых отправил Путин в Саудовскую Аравию для переговоров с США, предложил команде Трампа соглашение на добычу российской нефти и природные ресурсы в Арктике.

"Россия считает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну, а кроме того, заинтересована в совместных с США проектах в Арктике... зачем им отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им Россия?", — сказал Дмитриев.

Дмитриев утверждает, что США имели в России "очень успешный бизнес", однако из-за санкций, введенных Байденом после полномасштабного вторжения РФ, американские компании якобы потеряли 300 млрд долларов.

Отметим, что, несмотря на заявления представителя Путина, до вторжения в Украину только одна крупная американская компания занималась добычей нефти в России — Exxon Mobil, которой принадлежит 30% в проекте "Сахалин-1".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил Трампу о 350 млрд, которые, по словам американского лидера, должна вернуть Украина в США.

Также "Комментарии" писали о том, что попытки Трампа договориться с Путиным напоминают историю его первого президентства, когда он контактировал с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.