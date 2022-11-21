В Кремле решили подкорректировать одну из целей войны в Украине

Смена руководства Украины не является целью так называемой "спецоперации". Как передает издание "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова цитирует российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

На вопрос, является ли смена власти в Украине одной из целей "спецоперации" против Украины, Песков ответил: "Нет, президент уже говорил об этом".

На брифинге Дмитрия Пескова также попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва не стремится к миру, а добивается переговоров с украинскими властями, чтобы получить передышку. Главный рупор Кремля ответил: "Россия хочет достичь своих целей, и она их достигнет".

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время своего вечернего обращения 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает всё для того, чтобы мир (как международное сообщество) принял украинскую формулу мира (как выхода из войны). А советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал россиян, то и дело воющих о необходимости заключить некое соглашение, пройти тест на IQ "Как сесть за стол переговоров?". По его словам, для этого нужно, как минимум, перестать стрелять ракетами по суверенной стране; убрать оккупационные войска с территории суверенной страны; вернуться к международному праву, где прописаны границы стран. Что можно сказать об информационной битве вокруг мирных переговоров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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