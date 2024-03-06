В Кремле сделали безумное заявление о танках США на территории РФ

Соединенные Штаты вроде бы уже в состоянии войны против РФ, а танки из Америки передвигаются по "русской территории".

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сегодня, 6 марта.

“Америка воюет против нас. Танки в США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо”, — отметил Песков, отвечая на вопросы участников просветительского марафона “Знания. Первые в рамках всемирного фестиваля молодежи.

Как сказал Песков, танки "ездят до какого-то момента, а потом они горят, потому что мы их уничтожаем, и мы будем их уничтожать дальше".

"И если над нашей территорией полетят американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", — заключил свой ответ кремлевский спикер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что есть первая страна, готовая предоставить Украине замороженные активы РФ. Великобритания готова ссудить Украине все замороженные активы российского центрального банка в стране на основании того, что Россия будет вынуждена выплатить Киеву репарации после окончания войны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет "The Guardian".

Он подчеркнул, что это может быть лучшим способом гарантировать Украине, что Россия поплатится за свои преступления. По словам Дэвида Кэмерона, Лондон и дальше будет стремиться добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но, если его не произойдет, Великобритании придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят принять такие меры. По словам главы МИД Великобритании, активы будут использованы в качестве гарантии выплаты репараций. Кэмерон сказал, что не считает, что план облигаций каким-либо образом подорвет репутацию лондонского Сити.

