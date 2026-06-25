logo

BTC/USD

61173

ETH/USD

1630.51

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле сделали новое заявление о переговорах: чего ждут от посланцев Трампа по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле сделали новое заявление о переговорах: чего ждут от посланцев Трампа по Украине

В Кремле заявили, что ожидают продолжения диалога с США по поводу войны в Украине.

25 июня 2026, 13:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает контакты с США по поводу войны против Украины. Однако отметил, что предстоящие мирные переговоры должны основываться на "серьезных предложениях".

В Кремле сделали новое заявление о переговорах: чего ждут от посланцев Трампа по Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Москва ожидает дальнейшего диалога с американскими представителями войны России против Украины.

"Ожидаем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования", — заявил Песков.

Спикер Кремля не указал, точные сроки начала переговоров с представителями США. Ранее сообщалось, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны посетить Москву, который уже был согласован с Кремлем.

Также Песков подчеркнул, что позиция Москвы по переговорам не изменилась, а Владимир Путин уверен, что нужно добиться урегулирования "первопричин конфликта".

Кроме того, ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что любое будущее соглашение должно содержать юридически обязывающие гарантии безопасности. В то же время, глава МИД РФ Сергей Лавров отверг идею остановить войну по нынешней линии фронта как стартовое условие для переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США озвучили позицию Путина по мирным переговорам для окончания войны. Представитель Госдепа заявил, что российский диктатор не готов к переговорам.

Также "Комментарии" писали об экспрезиденте Польши Александре Квасневском, который заявил, что в ближайшие месяцы война России против Украины может перейти к перемирию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости