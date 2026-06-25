В Кремле сделали новое заявление о переговорах: чего ждут от посланцев Трампа по Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает контакты с США по поводу войны против Украины. Однако отметил, что предстоящие мирные переговоры должны основываться на "серьезных предложениях".

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Москва ожидает дальнейшего диалога с американскими представителями войны России против Украины.

"Ожидаем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования", — заявил Песков.

Спикер Кремля не указал, точные сроки начала переговоров с представителями США. Ранее сообщалось, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны посетить Москву, который уже был согласован с Кремлем.

Также Песков подчеркнул, что позиция Москвы по переговорам не изменилась, а Владимир Путин уверен, что нужно добиться урегулирования "первопричин конфликта".

Кроме того, ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что любое будущее соглашение должно содержать юридически обязывающие гарантии безопасности. В то же время, глава МИД РФ Сергей Лавров отверг идею остановить войну по нынешней линии фронта как стартовое условие для переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США озвучили позицию Путина по мирным переговорам для окончания войны. Представитель Госдепа заявил, что российский диктатор не готов к переговорам.

Также "Комментарии" писали об экспрезиденте Польши Александре Квасневском, который заявил, что в ближайшие месяцы война России против Украины может перейти к перемирию.