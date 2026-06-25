logo_ukra

BTC/USD

61173

ETH/USD

1630.51

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Кремлі зробили нову заяву про переговори: чого чекають від посланців Трампа щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі зробили нову заяву про переговори: чого чекають від посланців Трампа щодо України

У Кремлі заявили, що очікують продовження діалогу зі США щодо війни в Україні.

25 червня 2026, 13:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує контакти з США щодо війни проти України. Однак зауважив, що майбутні мирні переговори мають ґрунтуватися на "серйозних пропозиціях". 

У Кремлі зробили нову заяву про переговори: чого чекають від посланців Трампа щодо України

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Москва очікує подальшого діалогу з американськими представниками щодо війни Росії проти України.

"Чекаємо на продовження діалогу з американськими переговорниками з тематики українського врегулювання", — заявив Пєсков.

Речник Кремля не вказав, точні терміни початку переговорів з представниками США. Раніше повідомлялося, що спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають здійснити візит до Москви, який вже був узгоджений з Кремлем.

Також Пєсков наголосив, що позиція Москви щодо переговорів не змінилася, а Володимир Путін упевнений, що потрібно домогтися врегулювання "першопричин конфлікту".

Крім того, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявляв, що будь-яка майбутня угода має містити юридично зобов’язувальні гарантії безпеки. Водночас глава МЗС РФ Сергій Лавров відкинув ідею зупинити війну по нинішній лінії фронту як стартову умову для переговорів. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США озвучили позицію Путіна щодо мирних переговорів для закінчення війни. Представник Держдепу заявив, що російський диктатор не готовий до перемовин.

Також "Коментарі" писали про експрезидента Польщі Александра Квасневського, який заявив, що найближчими місяцями війна Росії проти України може перейти до перемир’я.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини