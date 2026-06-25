У Кремлі зробили нову заяву про переговори: чого чекають від посланців Трампа щодо України

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує контакти з США щодо війни проти України. Однак зауважив, що майбутні мирні переговори мають ґрунтуватися на "серйозних пропозиціях".

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Москва очікує подальшого діалогу з американськими представниками щодо війни Росії проти України.

"Чекаємо на продовження діалогу з американськими переговорниками з тематики українського врегулювання", — заявив Пєсков.

Речник Кремля не вказав, точні терміни початку переговорів з представниками США. Раніше повідомлялося, що спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають здійснити візит до Москви, який вже був узгоджений з Кремлем.

Також Пєсков наголосив, що позиція Москви щодо переговорів не змінилася, а Володимир Путін упевнений, що потрібно домогтися врегулювання "першопричин конфлікту".

Крім того, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявляв, що будь-яка майбутня угода має містити юридично зобов’язувальні гарантії безпеки. Водночас глава МЗС РФ Сергій Лавров відкинув ідею зупинити війну по нинішній лінії фронту як стартову умову для переговорів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США озвучили позицію Путіна щодо мирних переговорів для закінчення війни. Представник Держдепу заявив, що російський диктатор не готовий до перемовин.

Також "Коментарі" писали про експрезидента Польщі Александра Квасневського, який заявив, що найближчими місяцями війна Росії проти України може перейти до перемир’я.