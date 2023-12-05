Спикер российского президента Дмитрий Песков назвал "теоретической" возможность проведения переговоров с Украиной в одной из стран Европы. Такое заявление он сделал во время интервью с российскими СМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По словам Пескова, Россия сохраняет готовность к переговорам.

"Главное для нас – достичь наших целей. И, конечно, мы предпочли бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и потому мы сохраняем готовность к переговорам", – заявил Песков.

Российская газета "Известия", ссылаясь на высокопоставленный источник, пишет, что РФ якобы готова к переговорам с Украиной, даже на территории западной страны.

Кроме этого, представитель Путина пожаловался, что якобы Украина разорвала переговорный процесс "по указанию британцев".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, готов ли Путин к открытой войне с Западом . Российский диктатор Владимир Путин раз грозит (за якобы "русофобию") странам Балтии, которые активно поддерживают Украину в войне с РФ. Не исключено, что РФ разрешит "гибридную войну" в Молдове, раскачивая ситуацию из-за пророссийской Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Республики Молдова).

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик отмечает, что война посредством дезинформации на территории третьих стран, другие гибридные действия уже происходят . И, действительно, времени уже нет. РФ уже готова к нападению – и обязательно нападет.

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян акцентирует, что с момента печально известной путинской речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Россия фактически стала на путь войны с Западом.

