Главная Новости Мир Россия В Кремле сделали новое заявление о следующем раунде переговоров в Стамбуле
НОВОСТИ

В Кремле сделали новое заявление о следующем раунде переговоров в Стамбуле

Алексей Иванов заверил, что Россия готова к стамбульским переговорам с Украиной

12 ноября 2025, 01:43
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Россия объявила о готовности к новому раунду переговоров с Украиной, которые могут пройти в Турции.

В Кремле сделали новое заявление о следующем раунде переговоров в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле (фото из открытых источников)

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов в комментарии агентству ТАСС заявил, что Москва готова начать стамбульские переговоры с Украиной в любой момент. По словам представителя РФ, украинская сторона пока не отреагировала на предварительные предложения Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что несмотря на то, что время от времени идут разговоры о компромиссах, ради завершения войны в Украине глава МИД России Сергей Лавров повторил, что никакого урегулирования войны не произойдет, пока не будут выполнены главные требования РФ по демилитаризации, денацификации Украины и защите интересов.

"Позиция России хорошо известна. Наша позиция на бумаге. Она никакого секрета не имеет в себе. Она озвучена Путиным, когда он выступал в июле в Министерстве иностранных дел, излагая наши принципиальные подходы. Среди других абсолютно непременных условий урегулирования конфликта, такие как демилитаризация, снятие любых угроз российским федерациям, снятие любых угроз российским федерациям русскоязычных, Украинской православной церкви. Там есть требования также денацификации", – отметил Лавров.

Также во время общения с журналистами Сергей Лавров вспомнил о договоренностях, которые достигли президента США Дональ д Трамп и российского диктатора Владимира Путина во время переговоров на Аляске.

"Путин и Трамп, если и не договорились "по каждой точке с запятой" в Анкоридже, то достигли понимания", — заявил российский министр.




