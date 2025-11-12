logo_ukra

Головна Новини Світ Росія У Кремлі зробили нову заяву про наступний раунд переговорів у Стамбулі
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі зробили нову заяву про наступний раунд переговорів у Стамбулі

Олексій Іванов запевнив, що Росія готова до стамбульських переговорів з Україною

12 листопада 2025, 01:43
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Росія оголосила про готовність до нового раунду переговорів з Україною, які можуть відбутися у Туреччині.

У Кремлі зробили нову заяву про наступний раунд переговорів у Стамбулі

Переговори у Стамбулі (фото з відкритих джерел)

Тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов у коментарі агентству ТАСС заявив, що Москва готова розпочати стамбульські переговори з Україною у будь-який момент. За словами представника РФ, українська сторона поки не відреагувала на попередні пропозиції Кремля.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що незважаючи на те, що час від часу йдуть розмови про компроміси, заради завершення війни в Україні глава МЗС Росії Сергій Лавров повторив, що жодного врегулювання війни не відбудеться, доки не будуть виконані головні вимоги РФ щодо демілітаризації, денацифікації України та захисту інтересів російськомовних українців.

"Позиція Росії добре відома. Наша позиція на папері. Вона жодного секрету не має у собі. Вона озвучена Путіним, коли він виступав у липні у Міністерстві закордонних справ, викладаючи наші принципові підходи. Серед інших абсолютно неодмінних умов врегулювання конфлікту, такі як демілітаризація, зняття будь-яких загроз російській федерації, у тому числі шляхом втягування України у НАТО, забезпечення прав російських та російськомовних, Української православної церкви. Там є вимоги також денацифікації", – зазначив Лавров.

Також під час спілкування з журналістами Сергій Лавров згадав про домовленості, які досягли президента США Дональ д Трамп та російський диктатор Володимир Путін під час переговорів на Алясці.

"Путін і Трамп, якщо і не домовилися "за кожною точкою з комою" в Анкориджі, то досягли розуміння", — заявив російський міністр.

 
 



