В Кремле сделали заявление о дате встречи Путина и Трампа

Дмитрий Песков намекнул, что на подготовку встречи Трампа и Путина потребует довольно много времени

21 октября 2025, 13:00
Кравцев Сергей

Москва продолжает делать вид, что заявление президента СЩА Дональда Трампа о скорой встрече с российским диктатором Владимиром Путиным – это исключительно его фантазии, которые не подкреплены какими-то конкретными договорённостями. Так пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что понимания о точной дате саммита Путина и Трампа сейчас нет.

В Кремле сделали заявление о дате встречи Путина и Трампа

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля уточнил, что ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп не называли точных сроков своей встречи, но уже сейчас можно сказать, что для нее требуется серьёзная подготовка и время.

Отметим, ранее CNN выпустило материал, в котором говорилось, что надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште могут так и не осуществиться. Причина в позиции Кремля по вопросу завершения войны в Украине. Об этом сообщает.

В частности, 16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным анонсировал, что между ними пройдет новый саммит. Но прежде они "договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников". 

"Первые встречи Соединенных Штатов пройдут под руководством госсекретаря США Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены", — написал он в Truth Social. 

Однако представитель Белого дома сказал CNN, что предварительная встреча между Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока что отложена. Пока что неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у госсекретаря и главы МИД РФ разные ожидания относительно возможного завершения войны России против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне начали срывать Будапешт под лозунгом "Нас обманули": детали.




