Москва продовжує вдавати, що заява президента СЩА Дональда Трампа про швидку зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним – це виключно його фантазії, які не підкріплені якимись конкретними домовленостями. Так прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що розуміння точної дати саміту Путіна і Трампа зараз немає.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Головний рупор Кремля уточнив, що ні Володимир Путін, ні Дональд Трамп не називали точних термінів своєї зустрічі, але вже зараз можна сказати, що для неї потрібна серйозна підготовка та час.

Зазначимо, раніше CNN випустило матеріал, у якому йшлося про те, що надії президента США Дональда Трампа на швидку зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Будапешті можуть так і не здійснитися. Причина у позиції Кремля щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє УНІАН.

Зокрема, 16 жовтня Трамп після телефонної розмови з Путіним анонсував, що між ними пройде новий саміт. Але насамперед вони "домовлялися про те, що наступного тижня відбудеться зустріч наших високопосадовців".

"Перші зустрічі Сполучених Штатів пройдуть під керівництвом держсекретаря США Марко Рубіо, а також інших осіб, які будуть призначені", — написав він у Truth Social.

Проте представник Білого дому сказав CNN, що попередню зустріч між Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим поки що відкладено. Поки що неясно, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел повідомило, що держсекретар і глава МЗС РФ мають різні очікування щодо можливого завершення війни Росії проти України.

