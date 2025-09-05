logo

BTC/USD

111578

ETH/USD

4339.3

USD/UAH

41.35

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле сделали заявление о капитуляции Украины: зачем ждут Зеленского в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле сделали заявление о капитуляции Украины: зачем ждут Зеленского в Москве

Песков сделал ряд заявлений и упомянул о капитуляции

5 сентября 2025, 08:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву "не капитулировать", а якобы поговорить. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле сделали заявление о капитуляции Украины: зачем ждут Зеленского в Москве

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что в урегулировании полномасштабной войны в Украине "виден свет в конце тоннеля". Однако сроки завершения боевых действий "нельзя загадывать".

В разговоре с российскими пропагандистами Песков также рассказал об отношениях между США и РФ. "Отношениям России и США был нанесен слишком серьезный урон, на "выход из полного оцепенения" нужно время", — отметил он. 

При этом пресс-секретарь российского диктатора добавил, что между спецслужбами двух стран есть плотная связь через каналы общения, но разговоры президента США с диктатором всегда "непростые", ведь оба "отстаивают интересы своей страны". Не забыл Песков добавить немного позитива в адрес Дональда Трампа: "Путин высоко ценит усилия Трампа и конструктивные отношения с ним".

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время много разговоров о гарантиях безопасности для Украины, которые должны быть положены в основу будущего мирного соглашения о прекращении войны. Но в России тоже решили потребовать от Запада гарантии безопасности. Так пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены одинаково, как и Украине, так и России.

Также издание "Комментарии" сообщало – российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами – захватить сразу три города Донецкой области в течение осени. Речь о Покровске, Мирнограде и Доброполье. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости