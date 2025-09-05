Российский диктатор Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву "не капитулировать", а якобы поговорить. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что в урегулировании полномасштабной войны в Украине "виден свет в конце тоннеля". Однако сроки завершения боевых действий "нельзя загадывать".

В разговоре с российскими пропагандистами Песков также рассказал об отношениях между США и РФ. "Отношениям России и США был нанесен слишком серьезный урон, на "выход из полного оцепенения" нужно время", — отметил он.

При этом пресс-секретарь российского диктатора добавил, что между спецслужбами двух стран есть плотная связь через каналы общения, но разговоры президента США с диктатором всегда "непростые", ведь оба "отстаивают интересы своей страны". Не забыл Песков добавить немного позитива в адрес Дональда Трампа: "Путин высоко ценит усилия Трампа и конструктивные отношения с ним".

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время много разговоров о гарантиях безопасности для Украины, которые должны быть положены в основу будущего мирного соглашения о прекращении войны. Но в России тоже решили потребовать от Запада гарантии безопасности. Так пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены одинаково, как и Украине, так и России.

Также издание "Комментарии" сообщало – российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами – захватить сразу три города Донецкой области в течение осени. Речь о Покровске, Мирнограде и Доброполье. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский.



