В последнее время много разговоров о гарантиях безопасности для Украины, которые должны быть положены в основу будущего мирного соглашения о прекращении войны. Но в России тоже решили потребовать от Запада гарантии безопасности. Так пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены одинаково, как и Украине, так и России.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Общаясь с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Дмитрий Песков попросил вспомнить о первопричинах войны.

"Ведь что было одной из первопричин этого "конфликта" (войны России против Украины – ред.)? Это когда, собственно, стали нарушаться основы гарантий для нашей страны", – отметил спикер.

Главный рупор Кремля в очередной раз повторил российский нарратив о "втягивании Украины в НАТО".

Песков добавил, что при "урегулировании" гарантии безопасности должны быть предоставлены и украинцам, и россиянам.

Также издание "Комментарии" сообщало – страны-члены "Коалиции решительных" разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, которые также предусматривают развертывание войск на украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "FT", со ссылкой на собственные источники.

Ссылаясь на двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция примерно разделена на три группы. Одна группа готова развернуть войска на территории Украины. С большой вероятностью это может быть Великобритания. Другая группа выступает против этого, например Италия, а большинство, в которое входит Германия, пока занимают нейтральную позицию по этому вопросу.



